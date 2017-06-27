Esed rejiminden ABD'ye güldüren yanıt!

Esed rejimi, Beyaz Saray'ın, Şam'ın kimyasal bir saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddiasını reddetti.

''BİZ HİÇ KİMYASAL SİLAH KULLANMADIK''

Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar AP haber ajansına verdiği demeçte, Suriye hükümetinin hiçbir zaman kimyasal saldırı düzenlemediğini ve gelecekte de asla düzenlemeyeceğini söyledi.

RUSYA'DAN ABD'YE YANIT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Beyaz Saray'ın, "Esed rejiminin başka bir kimyasal saldırıya hazırlandığı, bunun gerçekleşmesi halindeyse büyük bir bedel ödeyeceği" yönündeki açıklamasına ilişkin olarak, "Suriye'nin meşru hükümetine yönelik tehditler kabul edilemez" dedi.

"BU İDDİALAR NEYE DAYANIYOR BİLMİYORUZ"

Peskov, "Suriye hükümetinin başka bir kimyasal saldırıya hazırlandığı" iddia eden Beyaz Saray açıklamasına dair bir soru karşısında, Beyaz Saray'ın bu beklentisini neye dayandırdığını bilmediklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü, "Fakat açıklamadaki 'başka bir saldırı' biçimindeki kelime seçimi konusunda aynı fikirde değiliz. Ayrıca Suriye'nin meşru liderliğine yönelik benzer tehditleri kabul edilemez görüyoruz" dedi.