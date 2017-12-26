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Esed rejimi yine sivilleri vurdu

Esed rejimi Suriye'nin İdlib ve Hama illerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti.

26 Aralık 2017 Salı 10:19
Esed rejimi yine sivilleri vurdu

Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerinden İdlib'e düzenlediği 90'ın üzerinde hava saldırısı sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk 15 sivil hayatını kaybetti.

Rejim güçleri, İdlib'in güney ve doğu kırsalındaki Serakib, Sincar, Hiş ,Tel Mardih, Marretnuman, Şeyh İdris, Tel Tukan, Maar Debse, Temaniye, Cercenaz Zıfer, Şeyh Baraka ve Tel Amaar bölgesiyle, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Hama'nın kuzeyindeki Latamne, el Zekat ve Kefer Zeyta'ya arka arkaya hava saldırısı düzenledi.

"90'dan fazla saldırı düzenledi"

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzey kırsalına, Rusya ve Esed rejimine bağlı savaş uçakları bu sabahtan gece saatlerine kadar 90'dan fazla saldırı düzenledi." dedi.

Yusuf, dört çatışmasızlık bölgesinden biri olan İdlib'e sabah saatlerinden itibaren süren saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini, onlarca sivilin yaralandığını söyledi.

Saldırılardan en yoğunun İdlib'in doğusundaki Cercenaz beldesine yapıldığı ve burada 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 10:19
  1. Hama
  2. Esed rejimi
  3. İdlib
  4. Suriye
  5. Serakib
  6. Sincar
  7. Hiş
  8. Tel Mardih
  9. Marretnuman
  10. Tel Tukan
  11. Maar Debse
  12. Temaniye
  13. Cercenaz Zıfer
  14. Şeyh Baraka
  15. Tel Amaar
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