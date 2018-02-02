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Esed rejimi sivilleri bombaladı: 9 ölü, 21 yaralı

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin Halep ilinin güney kırsalında sivilleri hedef alan saldırılarında 9 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

02 Şubat 2018 Cuma 17:50
Esed rejimi sivilleri bombaladı: 9 ölü, 21 yaralı

Halep Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ammar Es Sellüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimine ait savaş uçaklarının, cuma namazından sonra Tel Hidey köyü ve farklı bölgelerdeki saldırılardan kaçan sivilleri taşıyan konvoyu hedef aldığını, saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 18 sivilin yaralandığını bildirdi.

'GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ'

Son günlerde Halep’in güney kırsalına rejim ve destekçisi yabancı grupların yoğun hava ve kara saldırıları olduğuna dikkati çeken Es Sellüm, Halep’in güneyindeki Kefer Halep köyüne düzenlenen hava saldırısında ise 2 sivilin hayatını kaybettiğini ve 3 sivilin yaralandığını ifade etti.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili ve Halep’in batısı, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:50
  1. Esed
  2. Halep
  3. Tel Hidye
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