Esed rejimi Şam'ın su kaynağını vurdu

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Bölgedeki yerel aktivistlerden Yusuf Harastavi, rejim ordusunun ve Hizbullah'ın bölgeye 5 gündür yoğun bir şekilde saldırı düzenlediğini aktardı.



Rejim ve Hizbullah'ın bölgeye havan toplarıyla, topçu ateşi ve varil bombalarıyla saldırdığını bildiren Harastavi, bugünkü saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını belirtti.



Esed rejimi ordusuna ait helikopterlerin bölgeye klor gazı içerikli varil bombası attığını ifade eden Harastavi, sivillerin çevreye yayılan gazdan etkilendiğini dile getirdi.







Harastavi, çatışmalarda muhaliflerin rejime ait 3 tankı imha ettiğini, 20 rejim askerini öldürdüğünü kaydetti.



Diğer yandan, Esed rejiminin Barada Vadisi'ne yönelik saldırılarında başkent Şam'ın en önemli su kaynağı olan Ayn el-Fica'yı vurması sonucu, Şam'da su sıkıntısı bulunduğu bildirildi.



