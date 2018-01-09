Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Esed rejimi o bölgeyi işgal etti

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İran destekli Esed Rejiminin başkent Şam kırsallarındaki bir askeri bölgeyi Sünni Muhaliflerden geri aldığını duyurdu.

09 Ocak 2018 Salı 00:04
Esed rejimi o bölgeyi işgal etti

Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada Rejim unsurlarının Doğu Guta’daki Hareste kentinde bulunan Askeri Araçlar Yönetim Üssüne ‘yol açtığı’ ifade edildi.
İngiltere merkezli kuruluş, askeri üste ‘kapana kısılmış’ 200 Rejim askerinin de kurtarıldığını bildirdi.

Ahraruş Şam ve Feylak Rahman gruplarının düzenlediği operasyonlar sonucunda söz konusu askeri üs içindeki askerlerle birlikte 31 Aralıkta kuşatma altına alınmıştı.
Askeri üs için 31 Aralıka kadar yapılan çatışmalarda Sünni Muhalifler ve Rejim askerlerinden toplam 160 civarında can kaybı oldu.

Sünni Muhalifler, Hükumetin doğu Guta’ya yönelik saldırılarının önüne geçmek için askeri üsse Kasım ayında saldırmıştı.

Rejim güçlerinin Muhaliflerin kontrolündeki son bölgeleri de ele geçirmek için geçtiğimiz haftalar boyunca saldırılarını artırdığı gözleniyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 00:04
  1. doğu Guta
  2. Sünni Muhalifler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye sınırına doğru geliyorlar...
    1. Türkiye sınırına doğru geliyorlar...
    2. “Allah’ım Kureyş’in yaptıklarından..
    3. İdlib'de gövde gösterisi... Askeri..
    4. Esed rejimi o bölgeyi işgal etti
    5. İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    6. Apple'ın başı fena dertte! Bir kötü..
    7. 40 gündür aranıyor... Sır olan aileyi..
    8. Elon Musk'tan ABD adına gizli görev!
    9. DAEŞ'e karşı birleştirler
    10. Ceza alan FETÖ'cüden hakime tehdit!
    11. Lucescu'dan Fatih Terim sürprizi
    12. İngiltere'de kabine revizyonu
    13. O ülkeden açıklama: Rusya tüm orduları..
    14. AB'den itiraf gibi açıklama: Türkiye..
    15. İlber Ortaylı'dan dikkat çeken yorum:..
    16. Afganistan'a neden 'imparatorluklar..
    17. Devrim Muhafızları neyi kontrol ediyor?
    18. AB'den Kuzey Kore'yi çıldırtacak karar!
    19. 10 kişi kaçırıldı... Şoke oldular...
    20. Ortadoğu'nun en büyük katliamı: Hama!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    Vatandaşa önemli uyarı! Elektrikle ısınmayın
    Vatandaşa önemli uyarı! Elektrikle ısınmayın
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Uluslararası ajanslar ‘son dakika’ olarak duyurdu: Suudi Arabistan bu sabah yasakladı…
    Uluslararası ajanslar ‘son dakika’ olarak duyurdu: Suudi Arabistan bu sabah yasakladı…

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Gökçek döneminin en çok tartışılan konularından biriydi… ‘Fıskiyeyi kutsamak doğru değil’
    Gökçek döneminin en çok tartışılan konularından biriydi… ‘Fıskiyeyi kutsamak doğru değil’
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti