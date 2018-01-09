Esed rejimi o bölgeyi işgal etti

Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada Rejim unsurlarının Doğu Guta’daki Hareste kentinde bulunan Askeri Araçlar Yönetim Üssüne ‘yol açtığı’ ifade edildi.

İngiltere merkezli kuruluş, askeri üste ‘kapana kısılmış’ 200 Rejim askerinin de kurtarıldığını bildirdi.

Ahraruş Şam ve Feylak Rahman gruplarının düzenlediği operasyonlar sonucunda söz konusu askeri üs içindeki askerlerle birlikte 31 Aralıkta kuşatma altına alınmıştı.

Askeri üs için 31 Aralıka kadar yapılan çatışmalarda Sünni Muhalifler ve Rejim askerlerinden toplam 160 civarında can kaybı oldu.

Sünni Muhalifler, Hükumetin doğu Guta’ya yönelik saldırılarının önüne geçmek için askeri üsse Kasım ayında saldırmıştı.

Rejim güçlerinin Muhaliflerin kontrolündeki son bölgeleri de ele geçirmek için geçtiğimiz haftalar boyunca saldırılarını artırdığı gözleniyor.