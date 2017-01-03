Esed rejimi o bölgeye kara harekatı başlattı

İran destekli terör örgütü Hizbullah ve Esed askerleri ateşkesi ihlal ederek Suriye'de Başkent Şam'ın Wadi Barada bölgesine kara harekatı başlattı.

Esed rejimi o bölgeye kara harekatı başlattı
Eklenme: 03 Ocak 2017, 19:34
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YENİAKİT.COM.TR - Türkiye ve Rusya'nın ateşkes anlaşmasının ardından gözler Kazakistan'nın Astana kentinde yapılacak görüşmeye çevrildi. 

Fakat iran destekli milisler ve Esed rejimi ateşkesi 33 bölgede ihlal etti. İhlalin son adresi ise Başkent Şam'ın kuzey batısındaki Wadi Barada bölgesi oldu. 

Akit Haber'in bölgedeki aktivistlerden aldığı bilgiye göre; İran destekli Hizbullah milisleri Wadi Barada'nın kırsalında bulunan Besime köyüne kara harekatı başlattı. 

Operasyona 2 bine yakın Hizbullah milisi katılıyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.t

 
EtiketlerWadi BaradahizbullahBEŞAR ESEDKazakistanASTANAATEŞKES SURİYE
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