Esed rejimi, Lübnan'ın doğusunu vurdu!
Esed rejimine bağlı jetler, Lübnan'ın doğusunda bulunan muhaliflere karşı hava saldırısı gerçekleştirdi.12 Temmuz 2017 Çarşamba 19:17
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'ın doğusunda bulunan Hay'at Tahrir'eş Şam üyelerine yönelik uyarıda bulundu. Muhalifleri uyaran Hizbullah lideri,Kalamun Dağları'nı terk etmelerini istedi.
Al Masdar'ın haberine göre, Nasrallah'ın çağrısının ardından Esed rejimine bağlı jetler bölgede hava saldırıları başlatarak muhalifleri vurdu.
Hizbullah birliklerinin bölgede toplanmakta olduğu ve muhaliflere karşı kara harekatı gerçekleştirecekleri bildirildi. Hizbullah'ın Lübnan'ın doğusunda kalan muhalifleri temizlemek istediği aktarılıyor.