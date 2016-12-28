Esed rejimi Lazkiye ve Cisr eş-Şuğur'a saldırı başlattı

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad ile İdlib kırsalındaki Cisr eş-Şuğur ilçesini bombaladığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçlerine ait savaş uçakları Cebel Ekrad'daki Kibbani köyü ve çevresini vurdu.
Topçu birliklerinin de grad füzeleriyle Cisr eş-Şuğur ilçesini hedef aldığı, bölgede yaralıların olduğu kaydedildi.
Saldırıların aralıklarla devam ettiği aktarıldı.
Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad ile İdlib kırsalındaki Cisr eş-Şuğur ilçesini bombaladığı bildirildi.