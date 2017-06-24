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Esed rejimi kuşatmasındaki çocukların bayramlık sevinci

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin askeri kuşatması altında yaşayan çocuklar, bir yardım kuruluşunun dağıttığı bayramlıklarla Ramazan Bayramı'na umutlu giriyor.

24 Haziran 2017 Cumartesi 19:09
Esed rejimi kuşatmasındaki çocukların bayramlık sevinci

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin askeri kuşatması altında yaşayan çocuklar, bir yardım kuruluşunun dağıttığı bayramlıklarla Ramazan Bayramı'na umutlu giriyor.

Şam'ın doğusundaki Duma ilçesi, yaklaşık 5 yıldır rejimin ve destekçisi yabancı terörist grupların kuşatmasında tutuluyor. Yaklaşık 200 bin nüfuslu ilçede yaşayan binlerce çocuk, 5 yıldır her bayrama buruk giriyor.

Bu Ramazan Bayramı'nda çocuklara umut verebilmek için "bayramlık" projesi başlatan Adalet isimli Suriyeli dernek, 2 bin 500 çocuğa giysi dağıttı.

Bayramlıklar, derneğin Duma'nın merkezinde 2,5 ay önce kurduğu atölyede ilçe sakinlerince hazırlandı.

Duma'nın köylerinden ve beldelerinden, aileleriyle merkeze gelerek kıyafetlerini alan çocukların oldukça sevinçli olduğu görüldü.

Adalet Derneği sorumlularından Muhammed Dumani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu projeyi muhtaç ailelere yardımcı olabilmek için başlattık. Öncesinde bayramlıkları dağıtacağımız aileleri maddi durumlarına göre belirlemiştik ve kartlar dağıtmıştık. Kıyafetler hazır olduğunda aileleri çağırdık." dedi.

Projenin 2 bin 500 çocuğa kıyafet teminin yanı sıra onlarca Dumalıya da istihdam sağlandığını belirten Dumani, ilçede bayrama eski kıyafetleriyle girmek zorunda olan binlerce çocuk bulunduğunu ancak imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle onlara yardım eli uzatamadıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 19:09
  1. Suriye
  2. Duma'
  3. Beşşar Esed
  4. ŞAM
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