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Esed rejimi katliam yaptı! Ortalık kan gölüne döndü

Suriye'nin İdlib ilindeki bazı köylere dün ve bugün düzenlenen hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti.

13 Ocak 2018 Cumartesi 19:03
Esed rejimi katliam yaptı! Ortalık kan gölüne döndü

İdlib'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün gece saatlerinde Rus uçaklarının Han Es Sübül’e düzenlediği hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı" dedi.

Sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıların bugün de sürdüğünü kaydeden Hac Yusuf, "Bugün öğle saatlerinde Rus savaş uçaklarının İdlib'de yer alan Kefer Battih ve Serce köylerine düzenlediği hava saldırılarında ise 2’si kadın, biri çocuk olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti” diye konuştu.

Hac Yusuf, Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade etti.

Yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldığını söyleyen Hac Yusuf, Eriha’daki sivil savunma merkezinin de hava saldırılarına zarar görerek hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da vardığı anlaşma doğrultusunda, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili ve çevresindeki bazı bölgeler, gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib gerginliği azaltma bölgesinde rejim ve destekçisi Rusya'nın saldırıları son bir aydır sürüyor.

İdlib'deki AA muhabirlerinin sivil savunma kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İdlib gerginliği azlatma bölgesine son bir ay içerisinde düzenlenen saldırılarda en az 110 sivil hayatını kaybetti.

AA

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 19:03
  1. İdlib
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  3. Türkiye
  4. Rusya
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