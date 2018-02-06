Esed rejimi kana doymuyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'ın ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 51 sivilin daha ölümüne neden oldu. Doğu Guta'daki AA muhabirleri, rejimin sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının AA'ya verdiği bilgiye göre, bombardımanlarda Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 9, Kefer Batna'da 7, Haresta'da 1, Duma'da 11, Misraba'da 5, Zemelka'da 4, Hamuriye'de 4, Sakba'da 3, Medyere'de 2, Hizze'de 3 ve Cobar'da 2 sivil hayatını kaybetti.

Şiddetli hava saldırıları sürüyor

Sivil Savunma ekipleri, şiddetli hava saldırılarının sürdüğüne ve ölü sayısının artabileceğine dikkati çekti. Esed rejiminin, Doğu Guta'ya, dün 17.00 sularına kadar gerçekleşen yoğun saldırılarında da 30 sivil hayatını kaybetmişti. Muhalifleri kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

BM saldırıları durdurma çağrısı yaptı

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, özellikle kuşatma altındaki Doğu Guta, İdlib, Fua ve Kefraya'da yaşayan sivillere yardım ulaştırılması için çatışmaların en az bir ay süreyle durdurulması gerektiğini söyledi.