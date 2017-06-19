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Esed rejimi ile PKK arasında çatışma

Eli kanlı Esed reijimi ile Terör örgütü PKK arasında Tabka kırsalında şiddetli çatışmalar başladı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 01:57
Esed rejimi ile PKK arasında çatışma

YENİAKİT.COM.TR - Akit Haber'in bölge kaynaklarından edindiği bilgiye göre Tabka'da 6 Yıldır 1 Milyondan fazla Müslümanı katleden Esed rejimi ile Terör örgütü PKK arasında şiddetli çatışmalar başladı. 

Rusafa Kasabası yakınlarında devam eden çatışmaların yanı sıra Tabka kenti kırsalında bulunan ve Esed rejimi hakimiyetindeki Cadin köyü çatışmaların ardından Terör örgütü PKK tarafından ele geçirildi. 

Çatışmaların ABD'nin Rejim uçağını düşürmesinin ardından başlaması dikkat çekti.  

Tabka'da güncel durum; 

Sarı: ABD/PKK 

Siyah: DEAŞ 

Kırmızı: Esed rejimi 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 01:57
  1. rakka
  2. tabka
  3. esed
  4. savaş
  5. suriye
  • MustafaMustafa11 sa önce
    Allah sizin belanızı versin BOP yalakaları.
  • CemCem12 sa önce
    Kürtlerle abd esed'i .... batırır.
  • TürkiyeTürkiye12 sa önce
    Abd ile esed anlaşamadı herhalde ucak 1 çatışma 2Ne kadar uğraşırsanız uğrasın Allah 'ın dilediği olur
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