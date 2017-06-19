Esed rejimi ile PKK arasında çatışma
Eli kanlı Esed reijimi ile Terör örgütü PKK arasında Tabka kırsalında şiddetli çatışmalar başladı.19 Haziran 2017 Pazartesi 01:57
YENİAKİT.COM.TR - Akit Haber'in bölge kaynaklarından edindiği bilgiye göre Tabka'da 6 Yıldır 1 Milyondan fazla Müslümanı katleden Esed rejimi ile Terör örgütü PKK arasında şiddetli çatışmalar başladı.
Rusafa Kasabası yakınlarında devam eden çatışmaların yanı sıra Tabka kenti kırsalında bulunan ve Esed rejimi hakimiyetindeki Cadin köyü çatışmaların ardından Terör örgütü PKK tarafından ele geçirildi.
Çatışmaların ABD'nin Rejim uçağını düşürmesinin ardından başlaması dikkat çekti.
Tabka'da güncel durum;
Sarı: ABD/PKK
Siyah: DEAŞ
Kırmızı: Esed rejimi
Kaynak: www.yeniakit.com.tr