Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Esed rejimi ihlallerini sürdürüyor

Esed güçleri, çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Doğu Guta'da saldırılarını sürdürüyor.

27 Ekim 2017 Cuma 11:29
Esed rejimi ihlallerini sürdürüyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'da ''gerginliği azaltma'' bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere düzenlediği saldırılarda 9 sivilin öldüğü, 12 sivilin yaralandığı bildirildi.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, rejim güçlerinin, ağır silahlarla, Doğu Guta'nın Duma ilçesi ile Sabka ve Ayn Terma beldesine saldırdığını söyledi.

Söz konusu ilçe ve beldelere düzenlenlenen saldırılarda 9 sivilin yaşamını yitirdiğini, 12 sivilin de yaralandığını belirten Ethem, saldırı bölgelerinde maddi hasarın meydana geldiğini kaydetti.

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ve Ayn Terma beldesinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yılı aşkın süredir rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında Doğu Guta'yı dört çatışmasızlık bölgesinden biri ilan etmişti. Rusya, 22 Temmuz'da Doğu Guta'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak rejimin saldırıları aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 11:29
  1. Suriye
  2. Beşşar Esed
  3. Şam
  4. Türkiye
  5. Rusya
  6. İran
  7. Doğu Guta
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler