Esed rejimi İdlib'deki ateşkesi ihlal etti: Hava saldırısında 7 sivil öldü

Rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Serakib, Sincar, Hiş ,Tel Mardih, Marretnuman, Maar Debse, Temaniye, Zıfer, Şeyh Baraka, Tel Amaar, Şeyh İdris ve Tel Tukan bölgesiyle, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Hama'nın kuzeyindeki Latamne, el Zekat ve Kefer Zeyta'ya arka arkaya hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzey kırsalına, Rusya ve Esed rejimine bağlı savaş uçakları 70'ten fazla saldırı düzenledi." dedi. Yusuf, dört gerginliği azaltma bölgesinden biri olan İdlib'e sabah saatlerinden itibaren düzenlenen saldırılarda 2'si kadın, 2'si çocuk 7 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.