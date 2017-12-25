Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Esed rejimi İdlib'deki ateşkesi ihlal etti: Hava saldırısında 7 sivil öldü

Beşşar Esed rejimi güçlerinin, Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerinden olan İdlib'e yaptığı 70'in üzerinde hava saldırısında en az 7 sivil hayatını kaybetti.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:24
Esed rejimi İdlib'deki ateşkesi ihlal etti: Hava saldırısında 7 sivil öldü

Rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Serakib, Sincar, Hiş ,Tel Mardih, Marretnuman, Maar Debse, Temaniye, Zıfer, Şeyh Baraka, Tel Amaar, Şeyh İdris ve Tel Tukan bölgesiyle, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Hama'nın kuzeyindeki Latamne, el Zekat ve Kefer Zeyta'ya arka arkaya hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzey kırsalına, Rusya ve Esed rejimine bağlı savaş uçakları 70'ten fazla saldırı düzenledi." dedi. Yusuf, dört gerginliği azaltma bölgesinden biri olan İdlib'e sabah saatlerinden itibaren düzenlenen saldırılarda 2'si kadın, 2'si çocuk 7 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Mart 2011'de başlayan iç savaşta hava saldırılarına en fazla maruz kalan bölgelerden İdlib, 14-15 Eylül 2017'deki Astana toplantısında, Türkiye, Rusya ve İran tarafından gerginliği azaltma bölgeleri kapsamına alınmıştı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 17:24
  1. İdlib
  2. saldırı
  3. Suriye
  4. ölü
  5. sivil
  6. esed
  • HasanHasan2 sa önce
    bizim kontrolumuzde degilmiydi idlib nasil saldirabilirler oraya
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mumcu ailesinde 'Perinçek' kavgası!
  1. Mumcu ailesinde 'Perinçek' kavgası!
  2. O ülkede yılbaşı süsü için camiler..
  3. Rus uçağında 'çorap' krizi: 1 yaralı
  4. Sudan'dan Türkiye'ye 'ucuz et' teklifi
  5. BBP'den flaş 'KHK' açıklaması
  6. Erdoğan'ın Afrika imzasında Aziz..
  7. O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
  8. Almanlar Merkel'e rağmen Türkiye’yi..
  9. Sahte tapu ile arazi vurgunu! Piyasa..
  10. Bahçeli: FETÖ'nün kökü kazınana kadar..
  11. Sanatçı Selami Şahin: 'Böyle bir günde..
  12. Kars'ta askeri araç ile tır çarpıştı:..
  13. İstanbul'un göbeğindeki dev arazi..
  14. İsmail Hakkı Bursevi'yi tanıyor musunuz?
  15. Kıbrıs’ta 2018’de dengeler değişiyor...
  16. ABD'yi 2018'de zorlu süreçler bekliyor
  17. O ülkede feci kaza... Öyle bir yere..
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan o adaya gitti
  19. Vietnam'da "Tembin Tayfunu" endişesi
  20. Böylesi ilk kez görüldü! Tam 2 bin..
Başbakan olur olmaz Türkiye'yi hedef aldı
Başbakan olur olmaz Türkiye'yi hedef aldı
'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
Solaklar kafayı mı yedi,ufukta yeni bir darbe mi var?
Solaklar kafayı mı yedi,ufukta yeni bir darbe mi var?
Emekliye 3 Ocak zammı
Emekliye 3 Ocak zammı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!