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Esed rejimi: Halep ve İdlib'te operasyonları...

Esed Rejimi Savunma Bakanlığı haftalar süren savaşın ardından dün gece İdlib ve Halep Vilayetlerindeki operasyonların sona erdirildiğini duyurdu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:58
Esed rejimi: Halep ve İdlib'te operasyonları...

Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ‘Suriye Arap Ordusunun Halep ve İdlib’teki amacını başarıyla gerçekleştirdiği ve DEAŞ’in Suriye’nin kuzeyindeki ceplerden temizlendiği’ ifade edildi.

Dün sosyal medyada paylaşılan bir haritada Esed Rejiminin İdlib’teki Muhaliflere savaş açması için DEAŞ’e Hama’da ‘cep’ açtığı görüldü.

Dr. Muheysini, haritayı “Bu, DEAŞ Hakkında Şüphe Duyanlar İçin Allah’tan Bir Delildir” sözleriyle değerlendirdi.

El Masdar Haber Ajansı, ismini açıklamadığı bir kaynağın haber merkezlerine yaptığı açıklamada ‘Esed Rejiminin Muhaliflerle uzun süreli bir ateşkese hazırlandığını’ söylediğini yazdı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 15:58
  1. DEAŞ
  2. ESED
  3. Savunma Bakanlığı

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