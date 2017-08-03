Esed rejimi füzeyle saldırdı!

Suriye'de katil Esed rejimine bağlı güçlerin, başkent Şam'da "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alan Doğu Guta'daki Ayn Terma beldesine düzenlediği füzeli saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 16 sivil yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Mahmud Ethem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejimine bağlı güçler, Ayn Terma beldesinde yerleşim yerine, karadan karaya atılan füzelerle saldırdı. Saldırıda bir sivil öldü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 sivil yaralandı." dedi.

Yaralıların, Cobar Mahallesi'ndeki tıp merkezine kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten Ethem, beldede saldırıya maruz kalan bölgelerde büyük maddi hasarın meydana geldiğini aktardı.

"BİR AYDIR YOĞUN ŞEKİLDE..."

Ethem ayrıca, rejimin bir aydan bu yana Ayn Terma beldesi ile Cobar Mahallesi'ni yoğun bir şekilde kara ve havadan bombaladığını kaydetti.

Katil rejim güçlerinin dün Ayn Terma beldesine düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirmişti.

Şam'ın doğusunda, Cobar Mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor.

Katil rejim, Doğu Guta'nın güneydoğusunda yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka'dan kopararak tek başına kuşatmayı hedefliyor. Böylece katil rejimin yaklaşık 2 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta'daki kuşatma da daralmış olacak.