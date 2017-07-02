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Esed rejimi Doğu Guta'ya odaklandı

Esed rejiminin saldırıları, Şam'da askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde yoğunlaştı.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:30
Esed rejimi Doğu Guta'ya odaklandı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'ın doğusunda askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta bölgesine yoğun saldırılar düzenliyor. Bölgedeki askeri muhalifler, rejimin saldırılarını püskürterek, ağır kayıplar verdiriyor.

Doğu Guta'daki Cobar mahallesi ve Ayn Terma beldesine geçen ay başında başlayan rejim saldırılarına karşı mücadele veren Feylek er-Rahman'ın sözcüsü Vail Ulvan, bölgedeki son durumla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Ulvan, “Son 13 günde katil Esed rejimi, 31 defa ilerleme girişiminde bulundu. Bu girişimlerde rejim otuzdan fazla tank ve zırhlı askeri araç kullandı.” dedi.

Esed rejiminin ilerleme girişimlerinin başarısız olmasının ardından klor gazı içerikli kimyasal silaha başvurduğunu belirten Ulvan, “Feylek er-Rahman savaşçıları rejimin zehirli klor gazı kullandığı girişimlerini de püskürttü. Rejim ilerleme girişimlerinde ağır kayıplar verdi.” ifadelerini kullandı.

Sözcü, Şam’da rejimin hava istihbarat merkezine ve Abbasiyyin meydanına 500 metre uzaklıkta bulunan Cobar ve Ayn Terma’daki çatışmaları “Rejimin amacı Cobar’a kuşatmayı daraltmak ve mahalleyi Doğu Guta’dan ayırmak. Sonra halkı ya tehcire ya da teslim olmaya zorlamak.” şeklinde değerlendirdi.

Esed rejimi ağır kayıplar veriyor

Esed rejimi ile muhalifler arasında yaklaşık iki haftadır süren şiddetli çatışmalarda rejimin ağır kayıp verdiğini belirten Ulvan, şu ana kadar yaklaşık 170 rejim askerini öldürdüklerini belirtti.

Ulvan, “10 cumhuriyet muhafızı, 10 da rütbeli askeri öldürdük. Ayrıca rejime ait 9 adet T72 tank, bir T55 tank, 4 Şilka ve 3 BMP (zırhlı muharebe aracı) yok ettik.” dedi.

Feylek er-Rahman, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama, rejimin Ayn Terma'da ilerleyememesi üzerine, grubun bulunduğu noktalara klor gazı saldırısı düzenlediğini öne sürmüştü.

Sözcü Ulvan, AA'ya dün yaptığı açıklamada gruplarının mensubu 30 askeri muhalifin gazdan etkilendiğini söylemişti. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:30
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