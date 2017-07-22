Esed rejimi Doğu Guta'da ateşkes ilan etti!

Ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini açıkladı. Esed rejiminin bölgede herhangi bir ateşkes ihlaline yanıt verme hakkını da saklı tuttuğunu belirtti.

Sabah saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı Şam'ın Doğu Guta bölgesinde gerilimi azaltma bölgesinin yapısı konusunda Suriyeli muhaliflerle anlaşmaya varıldığını ve anlaşmanın Kahire'de imzalandığını duyurmuştu.

7 Temmuz'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Ürdün ve ABD'den uzmanların Suriye'nin güneybatı bölgelerinde gerilimi azaltma bölgeleri kurulması hakkında memorandum imzaladığını duyurmuştu.

Ateşkes 9 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'deki ateşkesin garantörü durumunda. 3 ülke Suriye'de 4 güvenli bölge kurulması konusunda 6 Mayıs'ta memorandum imzalamıştı.