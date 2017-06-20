İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Esed rejimi Dera ve Şam'da saldırı başlattı

Suriye’de Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyindeki Dera ili ve başkent Şam’ın Doğu Guta bölgelerine saldırılar düzenledi.

20 Haziran 2017 Salı 18:01
Esed rejimi Dera ve Şam'da saldırı başlattı

Esed rejimi, geçen cumartesi ilan ettiği 48 saatlik ateşkesin son bulmasının ardından, sabah erken saatlerde Dera kentinin güneybatısında Ürdün sınırına 1,5 kilometre mesafede yer alan muhaliflerin bölgelerini vurmaya başladı.

Dera'daki askeri muhaliflerin komutanlarından Hüseyin Abu Zeyit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rejimin ve milislerin Dera'nın batısındaki Hava Savunma Birliği bölgesine başlattığı saldırıyı püskürttü" dedi.

Ebu Zeyit, çatışmalarda rejim güçlerini pusuya düşürdüklerini, 15'ten fazla asker öldürdüklerini, iki tank imha ettiklerini ve çeşitli silahlar ele geçirdiklerini bildirdi.

Muhalifler, rejim güçlerini püskürterek, Dera ilinin merkezini batı kırsalıyla bağlayan bölgeye ulaşmalarını engellemiş oldu.

Diğer taraftan rejim güçleri, 4 yıldır kuşatmada tuttukları Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Cobar mahallesi, Zemelke ve Ayn Terme beldelerine hava saldırıları düzenledi. 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 18:01
  1. Doğu Guta
  2. Dera
  3. ŞAM
  4. Esed rejimi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve Maicon resmen Galatasaray'da
    1. Ve Maicon resmen Galatasaray'da
    2. Beşiktaş,Osmanlıspor ile görüşmelere..
    3. Akın İpek'in annesi: Gülen bir..
    4. İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke..
    5. Doğu Türkistan'nın son durumunu anlattı
    6. İngilizler Fransız olmak istiyor!
    7. Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik..
    8. Kurtulmuş'tan Kongo'da anlamlı mesaj
    9. Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
    10. Süper Lig ekibi Selçuk Şahin'i..
    11. Ümraniye'de taksi durağına silahlı..
    12. 60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
    13. Adalet kayıtsız şartsız CHP'nin..
    14. Katar eski başbakanından Türkiye..
    15. Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya..
    16. Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8..
    17. PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
    18. ABD'den Katar açıklaması: Şaşırdık
    19. Bayram alışverişi yapanlara silahlı..
    20. Katar'dan flaş açıklama: Türkiye ile B..
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!