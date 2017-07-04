Esed rejimi 'çatışmasızlık bölgeleri'ne saldırıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, ülkenin güneyinde "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan, tek taraflı geçici ateşkes ilan ettiği Dera'ya saldırdı.

Dera'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejime ait savaş uçakları, dün gece geç saatlerde Dera'nın doğu kırsalındaki meskun mahallelere ve Naime beldesine saldırı düzenledi.

Rejim, roket ve topçu saldırılarının yanı sıra Dera Kampı ve Baraj Yolu bölgelerine hava saldırılarında varil bombalarının yanı sıra yangın çıkaran napalm bombaları da kullandı.

Rejimin son üç aydır bölgeye şiddetli saldırılar düzenliyor

Bölgedeki muhaliflerin çatı örgütü El Cephe El Cenübiy (Güney Cephesi) içindeki 18 Mart Tugayı'nın sözcüsü Lavrans Akrad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin son üç aydır bölgeye Ürdün sınırındaki kapıları kontrol edebilmek için geniş çaplı, yoğun ve şiddetli saldırılar düzenlediğinin altını çizdi.

Akrad, "Esed rejimi ile İran Devrim Muhafızları destekli yabancı gruplar, kendi sayısal varlığını pekiştirmek için bölgeye sürekli takviye gücü gönderiyor. Astana 5 toplantısında kararın açıklanmasının hemen ardından rejim ve İran destekli milislerin büyük çapta saldırı düzenleyeceklerini tahmin ediyoruz." dedi.

Dera ili 4-5 Mayıs'ta Astana toplantısında Rusya, Türkiye ve İran'ın imzaladığı muhtırada oluşturulması öngörülen "çatışmasızlık bölgeleri" arasında yer alıyor.

Beşşar Esed rejimi, dün, Dera, Kuneytra ve Süveyda illerine yaptığı saldırıları 4 günlüğüne durdurduğu duyurmuştu.