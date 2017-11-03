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Esed rejimi, bölgeye yabancı milisler getirdi

Esed rejimi askerleri ve milisleri, Maalevla tepesinin kontrolünü ele geçirdiklerini ilan ettiler.

03 Kasım 2017 Cuma 16:30
Esed rejimi, bölgeye yabancı milisler getirdi

Yerel kaynaklar, Resjim askerlerinin Hama’nın doğu kırsalındaki Saha Cephesinde Sünni Muhaliflerle savaşı devam ederken Hama Askeri Havalimanına destek kuvvetler getirdiğini duyurdu.

Kaynaklara göre bölgeye sevk edilen 1000 kişilik destek kuvvetten 400’ü yabancılardan oluşuyor.

Suriye’den yaptığı etkin haberlerle tanınan Qasioun Haber Ajansı, Humus, Şam ve Dera Yönetimlerinin Hama’ya 50 araçlık askeri tedarik gönderdiğini yazdı.

Heyet Tahrir Eş Şam liderliğinde yürütülen Hama Operasyonunda önceki gün Rejim milislerinin Um Hazim tepesini ele geçirmek için başlattığı atılım engellenmişti.

Karşı saldırıda çok sayıda Rejim askeri öldü ve yaralandı.

Hama Operasyonunda yer alan gruplar:

-Ceyş El İzze

-Fırka El Evsta

-Ceyş İdlib El Hurr

-Feylek El Şam

-Melhame Taktika

asyanınsesi 

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 16:30
  1. Hama Operasyonu
  2. Heyet Tahrir Eş Şam
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