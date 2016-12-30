Esed rejimi ateşkesi 5 kere ihlal etti

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Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların kapsam dışı bırakıldığı ateşkesin uygulama süreci yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) başladı.



Ateşkesin başlamasından bu yana Esed rejiminin Suriye'nin çeşitli yerlerinde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

İlk ihlal Dera'da

Ateşkesin uygulamaya girmesinin ardından ilk ihlal edilen yer, Dera oldu. Ateşkesin uygulamaya girmesinden tam bir saat sonra, Suriye'nin güneybatısında yer alan Dera'da Esed rejiminin ateşkesi ihlal ettiği ortaya çıktı. Esed rejimine ait askerler, makineli tüfeklerle Dera'nın El-Yadude beldesinde ateş açtı.

Lazkiye'de ağır silahlar susmadı

Esed rejiminin ateşkes sonrası ikinci ihlali, Türkiye sınırına 80 kilometre uzaklıkta bulunan Lazkiye'de gerçekleştirildi. Yerel kaynaklara göre, Esed ordusuna ait ağır silahlar, Lazkiye'de susmadı. Esed rejiminin Lazkiye'de ateşkesi iki kez ihlal etti.

Dördüncü ihlal İdlib'de

Esed rejiminin ateşkesi gece 2 sıralarında ihlal ettiği dördüncü yer ise İdlib oldu. Esed ordusunun İdlib'de de ateş açarak ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.

Hama'da topçu birlikleri ateş açtı

Hama'nın kuzey kırsalında, Esed rejimine ait topçu birlikleri sabaha karşı 3'e doğru atış yaptı.



Can kaybı yok



Muhalif güçlerde ve sivillerde can kaybı yaşanmadı. Yerel kaynaklar, ateşkesin rejim güçlerinin bazı ihlallerine rağmen büyük ölçüde korunduğunu bildirdi.



Suriye'de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı gece saat 00.00'da yürürlüğe girmişti. Ateşkes mutabakatı çerçevesinde taraflar, hava saldırıları dahil silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etmişti.



BMGK bugün toplanacak



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ülke genelinde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Suriye konusunu görüşmek üzere bugün toplanacak. Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, BMGK'nın kapalı oturumda Suriye konusunu görüşeceği ifade edildi.

(Yeni Şafak)