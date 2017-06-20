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Esed rejimi: ABD'ye yanıt verilecek!

Esed rejiminin vekili Ammar el Esad, ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka’da düşürdüğü uçağın pilotunun güvenli bir yerde olduğunu belirtti.

20 Haziran 2017 Salı 20:34
Esed rejimi: ABD'ye yanıt verilecek!

Esed rejiminin vekili Ammar el Esad, “Modern teknoloji sayesinde uçağın düştüğü yeri belirleyebildik. Bu, teröristlerin kontrolünde olan bir bölge. Suriye ordusunun özel birliklerinin düzenlediği kurtarma operasyonu başarıyla geçti. Pilot kurtarıldı ve sağlığını tehdit eden hiçbir şey yok” dedi.

Vekil, “Suriye ordusu, uçağın düşürülmesine, ABD yönetiminin kontrolündeki militanların (terör örgütü PYD) mevzilerine yönelik yoğun saldırılarla yanıt verecek. Suriye-Irak sınırı güçlendirilecek ve teröristlerin Deyr ez Zor’dan Ürdün’e lojistik yolları kesilecek” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 20:34
  1. suriye
  • KocKoc1 sa önce
    Allah Suriye Islam Ordusunun Yardimcisi Olsun.Hacli Kuvvetlerine yardim ednleride Perim Perisan etsin.
  • Hy-hyHy-hy2 sa önce
    Uçağımızı sizmi düşürdünüz.Zahmet etmeseydiniz.Uçağımızı düşürdüğünüz,füzenin parasını hemen hesabınıza yatırıyoruz.Yine bekleriz.Nişanınız isabetli olsun.Size layık değil ama menüde başka uçaklarımızda var.Mig-29,Su-27,Su-30 var.Unutmadan S400,S300 var isterseniz tatlı niyetine......istermisiniz.?
  • FATİH CIHANGIRİSTANBULLUFATİH CIHANGIRİSTANBULLU3 sa önce
    ALLAH (C.C )HAINLERIVEZALIMLERİVEEHL-İ NIFAK ÖRGÖRGÜTLERİNİ ve A RKAPLANDAKIAbd-Ab'deki efendilerinj birbirinedüşürsün .Tuzaklarınınićinde perişaneylesin Amin.!...
  • YakutYakut3 sa önce
    Yanıt verecek kişi anında yanıt verirdi. Havlamakla yetinirsin sen. Karşındaki hafif silahlı milis olmayınca birşey yapamıyorsun. Ruslar'da aval aval bakarlar. Onların da gücü sadece sivil'e yetiyor.
  • AydınAydın4 sa önce
    Bir birinize bol bol yanıt verin. İti ite kırdıracaksın!
  • vatandasvatandas5 sa önce
    esedddddd alirsin akilsizliginla sen o topraklardaki hakimiyetini kaybettin dunyanin cepanesi milleti o corafyaya doldu bu saatten sonra sikar
  • Hkn...Hkn...5 sa önce
    Çok doğru bir karar olur.ABD yönetiminin kontrolündeki militanların (terör örgütü PYD) mevzilerine yönelik yoğun saldırılarla yanıt verecek olması akıllıca bir karar.
  • ObjekifObjekif6 sa önce
    Bizim yapamadığımızı siz yapın bari, bizim korkaklar yada işbirlikciler suriye ve irakta pkk ya artık dokunamıyor yada zaten dokunmak gibi niyetleri yok, gerçek niyetleri belli olacak siz pkk yı vurunca, ya yine amerikaya arkandayız diyecekler yada pkk nın vurulması için Rusya iran suriye ile işbirliğine gireceklerki ben 1. nci seçeneği kullanacaklar diye düşünüyorum bunlar AB - D kuyruğundan ayrılmazlar.
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