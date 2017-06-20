Esed rejimi: ABD'ye yanıt verilecek!

Esed rejiminin vekili Ammar el Esad, “Modern teknoloji sayesinde uçağın düştüğü yeri belirleyebildik. Bu, teröristlerin kontrolünde olan bir bölge. Suriye ordusunun özel birliklerinin düzenlediği kurtarma operasyonu başarıyla geçti. Pilot kurtarıldı ve sağlığını tehdit eden hiçbir şey yok” dedi.

Vekil, “Suriye ordusu, uçağın düşürülmesine, ABD yönetiminin kontrolündeki militanların (terör örgütü PYD) mevzilerine yönelik yoğun saldırılarla yanıt verecek. Suriye-Irak sınırı güçlendirilecek ve teröristlerin Deyr ez Zor’dan Ürdün’e lojistik yolları kesilecek” ifadelerini kullandı.