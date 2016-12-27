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Esed: PKK'nın görevi bitmiştir

Esed Rejimi, YPG'nin Halep'te Kürtlerin yoğunlukta olduğu Şeyh Maksud Mahallesi'ni boşaltmasını istemişti. Halep'in kontrolü Rejim güçlerine geçtikten sonra, Esed rejiminin YPG'ye karşı tavrı değişti.

Esed: PKK'nın görevi bitmiştir
Eklenme: 27 Aralık 2016, 18:22
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Rûdaw'a konuşan Rejim güçlerinden Tuğgeneral Heysem Hasun, krizin başında ülke genelinde terörle mücadele kapsamında devletin planı gereği kendi bölgelerini korumak için Haseke'de de yerel komiteler kurulduğunu belirtti.

“Bu güçler Türkiye'nin Suriye'ye girmesini önlemek ve terörle mücadele için kuruldu” diyen Tuğgeneral Heysem Hasun, şunları söyledi:

“2011 sonu ile 2012 yılının başlarında Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) bağlı güçlere gönderilen askeri yardımı kendim takip ettim. Şimdi, Salih Müslim yaptığımız iyiliği unutmak istiyor. YPG'ye yapılan askeri yardımlar için Başkan Esad ve Dışişleri Bakanı'nın açıkladıkları dışında, onlara bizzat silah ve mühimmat gönderdim.”

Bir süre sorunsuz geçen Rejim ile YPG arasındaki işbirliği, DAEŞ'in Kobani'ye saldırmasıyla başlayan YPG - ABD ilişkilerden sonra kötüye gitti. Bu gelişme Rejimin tepkisini çekti. Rejim yetkilileri YPG yetkililerinin ABD ile ilişkilerini kesmesini istedi.

PYD NAMERTLİĞİ

PYD'nin, devletin gölgesinde güçlenmeye çalıştığını söyleyen Rejim yetkilisi, “Suriye Hükümeti, PYD'nin namertliğini bazı savaşlarda ABD'nin çıkarları doğrultusunda maşa olarak kullanıldıktan sonra fark etti” dedi.

Tuğgeneral Hasun, Şam'ın muhalefetle savaştan dolayı şimdilik sessiz kalarak tepki göstermeyeceğini belirterek şöyle devam etti: 

“Sonunda öyle ya da böyle PYD devletin kontrolü altına geri dönecek. Onlar daha önce Suriye yönetimi ile yapılan anlaşmayla o bölgelere yerleştirildi. Ancak devletin silahlı gruplarla olan savaşından dolayı Suriye'nin kuzeyinde oluşan boşluğu suistimal etti.”

Rejim komutanı, Şam yönetiminin planını bildiğini dile getirerek, “O bölgeler emaneten PYD'nin elinde, şimdi devlet emanetini geri almak istiyor. Onların terörle mücadele görevi bitti” diye konuştu.

 
EtiketlerrusyapydDışişleri BakanıSalih Müslim
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Serhat Cakmakoglu

Biz Ehli Sunnet vel Cemaat firkasi bir Ummetiz. Aramizda asla Dul, Irk ve Renk farki olamaz. Bu tutum Islama ve Sunnete aykiridir ve adami murted eder. Zaman birlik ve beraberlik zamani. Bizler asla kin gutmeyiz ve kan davasi bilmeyiz. Babalarinin sucunu evlatlarina yuklemeyiz. Cunku bizler kardesiz. Birimizin bir yeri acisa otekisi hisseder. Ayni vucudun organlari gibiyiz. Elhamdulillahi Rabbil Alemin...

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zafer

Ne ki lan bu?topragi pyd ye mi emanet ettin emaneti ehline vermissin aferim sana irana ne diyeceksin rusyaya ne diyeceksin isid e ne diyeceksin sen artik o eski suriyeyi unut bak bir irak a ne halde sen iraktan farklimisin sizin sonunuz yok ey araplar siz osmanliyi sattiniz devletinizi sattiniz sizden birsey olmaz

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