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Esed-PKK savaşı çıkabilir

Suriye'de Esed rejimi, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD tarafından işgal edilen bölgelerin terk edilmesini istedi.

29 Ekim 2017 Pazar 21:37
Esed-PKK savaşı çıkabilir

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaştan yararlanan PKK'lı teröristler, bazı bölgeleri ele geçirdi.

ABD'nin desteğiyle bölgede ilerleyen teröristler, petrol kaynaklarının bulunduğu bölgelere özellikle yöneldi.

PKK-ESED SAVAŞI YAKIN

Terör örgütü DEAŞ'a karşı zaman zaman işbirliği de yapan PKK/PYD ile Esed rejimi, şimdi karşı karşıya geldi.

BÖLGEYİ TERK EDİN

Esed'in sağ kolu durumundaki Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk, terör örgütüelebaşlarından işgal alanlarının terk edilmesini istedi.

Anlaşamadan masadan kalkan Esed rejimi ve PKK/PYD arasında çatışmaların yaşanması kaçınılmaz hale geldi.

SURİYE'NİN DÖRTTE BİRİ İŞGAL ALTINDA

Rejim ve örgüt arasında daha önce Rusya arabuluculuğunda benzer temaslar, alt düzeyde gerçekleşmişti.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre PKK/PYD, çoğu Arap ve Türkmenlere ait olmak üzere Suriye topraklarının yaklaşık dörtte birini işgal ediyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 21:37
  1. esed
  2. pkk
  3. suriye
  • kaadirikaadiri11 dk önce
    Beter olsunlar
  • doc.fuatCandoc.fuatCan51 dk önce
    rusya yaptığı açıklamada suriyenin yüzde doksaninin terör unsurlarından temizlendığını söylüyor...afrinde polis noktaları oluşturuyor...suriyenin yüzde kırkı pkknin elinde..buda demekki rusya her zamanki gibi kahpelik yapıyor...ve suriye rejimi pkknin işgal ettiği topraklardan çıkmasını rica ediyor...çünkü ordu çok yorgun ve pkk abd ile çok güçlendi..savaşın çıkması için de abd nin elinin opulmesi lazım..
  • HidirHidir53 dk önce
    Haydi hayırlısı
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