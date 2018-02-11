Esed PKK konvoylarını Afrin'e sokuyor

YENİAKİT.COM.TR - Türk Silahlı Kuvvetleri veÖzgür Suriye Ordusu Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'ye karşı tarihin en büyük darbesini vururken Suriye rejimi terör örgütüne yardımını sürdürüyor.

PKK/PYD'nin işgal ettiği Fırat'ın doğu bölgelerinden Afrin'e silah ve terörist geçişi kesintisiz şekilde sürüyor.

REJİM TEL RIFAT HATTINI AÇIK TUTUYOR

Terör örgütü PKK'nın Tel Abyad ve Kamışlı'dan getirdiği terör konvoyları rejimin kontrolündeki Nubbul ve Zehra hattından Afrin'e ulaşıyor.

Uluslararası haber ajansı Ruters ''Dost yada düşman? Esad, Suriyeli Kürtleri Türkiye'ye karşı sessizce destekliyor'' başlıklı haberinde bölgede bulunan Terör örgütü PKK/PYD elebaşları ve Rejim kurmayları ile yapılan röportajları yayınladı.

Yayınlanan habere göre; İsmini vermek istemeyen Terör örgütü elebaşı ''Rejim ile işbirliği halindeyiz'' derken Rejimin bölge komutanın ise ''İnsani yardım ve lojistiğin YPG cephelerine ulaşması konusunda izin veriliyor'' ifadelerini kullandı.

Rejim komutanın ''İnsani yardım'' algısı ise gerçeklerle çelişiyor.

ASKERİ KONVOYLA AFRİN'E GİRDİLER

Rejim güçleri tarafından 5 Şubat'ta ''İnsani yardım'' adı altında terör örgütü PKK/PYD konvoyunun Afrin'e girişi sağlanmıştı.

İlk olarak Akit Haber'in duyurduğu konvoyda 500 Silahlı teröristin Cinderes bölgesine gittiği görüntülere yansımıştı.

Terör örgütü PKK konvoyu Afrin'e girecek!

Kaynak: www.yeniakit.com.tr