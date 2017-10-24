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Esed kendi bölgesini vurdu! Çok sayıda ölü var

Esed rejimi güçleri, Deyrizor kent merkezinde DEAŞ mevzilerine yakın ancak kendi kontrolünde yer alan meskun mahalleye saldırdı.

24 Ekim 2017 Salı 12:48
Esed kendi bölgesini vurdu! Çok sayıda ölü var

Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinin merkezinde kendi kontrolündeki bir mahalleye "yanlışlıkla" saldırdı. Saldırıda, en az 15 sivil öldü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimine ait bir savaş uçağı, dün gece geç saatlerde Deyrizor'da rejim kontrolündeki el-Kusur Mahallesi'nde Fetih Camisi yakınlarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucunda onlarca kişi yaralanırken, en az 15 sivil öldü. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Kaynaklar, saldırı yapılan bölgenin terör örgütü DEAŞ'ın mevzilerine yakın olduğunu ifade etti.

Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle, geçen ayın başlarında Deyrizor kentini ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. Terör örgütü PKK/PYD'nin de ABD desteğiyle başlattığı eş zamanlı operasyon sürüyor. PKK/PYD, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusunda ilerliyor. Irak sınırındaki Deyrizor'un bir bölümü halen, Temmuz 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 12:48
  1. Suriye
  2. Esed rejimi
  3. DEAŞ
  4. Beşşar Esed
  5. Deyrizor
  6. PKK
  7. PYD
  • AdilAdil16 sa önce
    Aferin salaklar. Size uzulmuyorum da vurduklarinizin icinde cocuk gariban vardir onlara yazik oldu. Hem dunyanizi hem ahiretinizi yaktiniz.
  • iranyezitcumhuriyeti...iranyezitcumhuriyeti...17 sa önce
    Esetkafirininabddengerikalirbirtarafiyok
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti19 sa önce
    Allahım Suriye'de ve Dünyada hroşimada nagasakide Vietnam'da Bosna'da Çeçenistan'da ırakta AfkanistandaArakanda libyada gazzedevb.masumları öldüren çocuk yaşlı kadın demeden şehid edenleri kahret ABD Rusya Barzani Almanya myanmarı fransayı İsrail Ermenistan vb hepsini kahret amin
  • ihsanihsan19 sa önce
    abd yapmıştır işi Müslüman öldürmek sivil öldürmek kahpe abd nin

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