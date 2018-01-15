Esed hükümetinden küstah Türkiye açıklaması!

Toprakları terör örgütlerinin yuvası haline gelen Suriye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Türk askerinin Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini söyledi.

Türk askerlerinin Suriye'deki varlığını 'saldırganlık' olarak niteleyen Mikdad "Bu hiçbir bahane veya açıklama ile haklı çıkarılamaz. Türkiye hükümetinin güçlerini topraklarımızdan çekmesini ve içişlerimize karışmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN SURİYE'DE ÜS BULUNDURMASI İŞGALDİR'

ABD'nin Suriye'de üslerinin olmasına da değinen Mikdad "Hiçbir ülkenin Suriye hükümetinin onayı olmadan topraklarımızda askeri üs bulundurması kabul edilemez. Bu saldırganlık ve işgaldir. İlerideki adımlarımızda bu belirlemelerden yola çıkarak hareket edeceğiz" dedi.