Esed, Doğu Guta'ya saldırıyor: 110'dan fazla ölü

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2011 Mart ayından beri yüz binlerce sivili katleden Esed rejimi, Suriye'deki saldırılarını yoğunlaştırdı.

Son günlerde İdlib ve Doğu Guta'ya aralıksız saldıran Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da giriştiği katliamda çok sayıda ölü olduğu bildirildi. Al Jazeera, Esed rejiminin Doğu Guta'ya son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 110'dan fazla ölü olduğunu bildirdi.

41 GÜNDE 416 SİVİL KATLEDİLDİ

Öte yandan AA'nın haberine göre Suriye'deki Beşşar Esed rejimin ablukasındaki Doğu Guta'da son 41 günde en az 416 sivil öldürüldü. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin verdiği bilgilere göre, saldırıların şiddetlendiği 29 Aralık 2017- 5 Şubat 2018 döneminde 319 sivil yaşamını yitirdi. 196 erkek, 50 kadın ve 70 çocuğun öldürüldüğü süreçte, 3 Sivil Savunma çalışanı da kurtarma faaliyeti esnasında hayatını kaybetti. 39 günlük dönemde 788'si erkek, 523'ü kadın, 395'i çocuk ve 11'i Sivil Savunma görevlisi toplam bin 717 sivil yaralandı.

Esed ve destekçisi Rusya, 29 Aralık 2017-5 Şubat 2018 döneminde Doğu Guta'ya toplam bin 27 hava saldırısı, 4 bin 876 topçu atışı, bin 600 karadan karaya füze, 3 kez klor içerikli kimyasal silah, 17 napalm bombası ve 32 misket bombası ile saldırdı.