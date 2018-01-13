Esed Doğu Guta'ya klor gazıyla saldırdı

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medyadan paylaştığı bilgiye göre, Esed rejimi sabah saatlerinde Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil bölgelerini klor gazı taşıyan 3 adet karadan karaya füzeyle hedef aldı.

Gazdan etkilenen ve Sivil Savunma ekiplerince tedavi edilmek için hastaneye kaldırılan siviller taburcu oldu.

Esed güçleri bugün Duma ve Haresta ilçeleri ile Merc ve Arbin beldelerine hava ve karadan saldırdı.

Sivil Savunma kaynaklarına göre, Duma ilçesindeki topçu saldırılarında 1'i çocuk 2 sivil hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarına devam eden Sivil Savunma ekipleri, yıkılan binaların enkazından sivilleri kurtarmaya devam ediyor. Yaralananlar ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.