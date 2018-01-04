Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Esed Doğu Guta'ya karadan saldırı başlattı

Suriye'de Esed rejimi, ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya Rus desteğiyle düzenlediği hava saldırılarının yanı sıra karadan da saldırı başlattı.

04 Ocak 2018 Perşembe 20:47
Esed Doğu Guta'ya karadan saldırı başlattı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, ablukasında tuttuğu Doğu Guta'da muhaliflerin ilerlemesi üzerine Rusya'nın desteğiyle karadan ve havadan saldırı başlattı.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejimin dünden bu yana Rusya'nın desteğiyle yaptığı hava saldırıları şiddetlenerek sürüyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, dün geceki saldırılarda ölenlerin sayısının 27'ye çıktığını bildirdi.

Öğle saatlerinde ise rejim, karadan da saldırı başlattı.

Rejimin hava ve kara saldırıları, muhaliflerin geçen hafta kuşatmaya aldığı Zırhlı Araçlar İdaresinin bulunduğu Haresta ilçesinde yoğunlaşıyor.

Şam merkeze 7 kilometre mesafedeki alanın muhaliflerce çevrelenmesi üzerine Rusya, rejime hava desteği vermeye başlamıştı.

Esed rejiminin İbrahim Debraha, Habib Yunus, Ali Dib ve Hasan Kurdi isimli 4 generalini Haresta'daki çatışmalarda kaybettiği öğrenildi.

REJİM VE MUHALİFLER ARASINDA BÖLGEDE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şam'ın doğusunda yaklaşık 400 bin sivilin 5 yıldır ablukada tutulduğu Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde 5 Mayıs'ta gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak bu tarihten itibaren rejimin saldırıları artarken, ablukası da sıkılaştı.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 20:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD, 2018'de dünyanın en büyük petrol üreticisi olabilir
    1. ABD, 2018'de dünyanın en büyük petrol..
    2. ABD'de felaket üstüne felaket! Bu kez..
    3. Esed Doğu Guta'ya karadan saldırı..
    4. ASELSAN'dan dev anlaşma!
    5. Irak ve İngiltere arasında askeri..
    6. Trump'ın Beyaz Saray'da büyük korkusu
    7. Hazinedar'ın görevden alınmasının..
    8. Bitcoin yatırımcılarını şoke eden karar!
    9. NATO 29 yıl sonra kararını verdi
    10. ABD kuklası DAEŞ'ten Hamas'a savaş..
    11. Valilik uyarmıştı! Araçlar suya gömüldü
    12. Dünyayı sarsan iddia! Yanlışlıkla..
    13. Mehmet Şimşek'ten 'Cenk Tosun'..
    14. Borsa günü düşüşle tamamladı
    15. Karamollaoğlu Türk-İş'i ziyaret etti
    16. Eski TRT spikeri FETÖ'den tutuklandı
    17. Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı..
    18. Hamit Altıntop bombası! Kulübüne veda..
    19. 1. Lig takımında deprem! 8 futbolcu...
    20. Bakan Yılmaz'dan meslek yüksek..
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha