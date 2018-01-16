Esed askerleri esir düşmeye başladı

Muhalif güçler, Suriye rejim güçlerinden bazı askeri malzeme ve mühimmat depolarını aldı. Muhalif güçler ile Suriye rejim güçleri arasında çatışmalar sürerken Rus savaş uçakları ve Suriye rejimine ait helikopterler çatışma bölgesini bombaladı.

Suriye muhalif güçleri, rejim güçleri ve yabancı milis destekçileri ile İdlib’ın güneyinde girdiği yoğun çatışmalar sonunda Atşan, el-Huveyn, Hısan mezraları, Lüveybide, Marag tebesi, Cedan, el-Hayse, Hazne tepesi, Ebu Omer Tepesi, el-Selumiye mıntıkalarının kontrolünü ele geçirdi.

Diğer taraftan muhalif güçler, Ebu Zuhur askeri havaalanı civarında bulunan Resmel Verd, İstablat, Sürüç, Resm el-Abid, el Haysa, Züfer el Suğra, Züfer el-Kübra köylerini ele geçirdi. Suriye muhalif güçleri, Suriye rejim güçlerinden 4 füze, üzerinde makineli tüfek bulunan bir araç ve mühimmat deposunu aldı.

ESED ASKERLERİ ESİR DÜŞÜYOR

Suriye’nin çok sayıda askeri muhaliflere esir düştü. Rejim güçlerinin 37 ölü veya yaralı kaybı bulunduğu belirtildi.