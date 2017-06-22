Esed askerleri Esir alındı...
Dera'da Muhaliflere saldıran Rejim milisleri püskürtülmüştü. Saldırıda Muhalifler 1 T72 Tank ve 4 Esed askeri esir alındı.22 Haziran 2017 Perşembe 01:07
YENİAKİT.COM.TR - Suriye'nin güneyinde yer alan Dera'da Esed rejiminin, şehri ikiye bölen nehrin güneyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere saldırıları püskürtüldü.
Şehirde "Bunyan El Mersus" operasyon odası altındaki muhaliflerin ve diğer Özgür Suriye Ordusu güçlerinin rejim saldırılarına karşı direniş gösterdi.
Saldırıda Muhalifler 1 T72 Tank ve 4 Esed askeri Muhaliflerce esir alındı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr