Esed askerleri böyle vuruldu

Ahrar'uş Şam füzecisi muhtemelen Lazkiye, Türkmen dağındaki bir grup rejim askerini hazırlıksız yakaladı.
o anlar Muhalif kameralarca kaydedildi;
ıslahhaber
Ahrar'uş Şam füzecisi muhtemelen Lazkiye, Türkmen dağındaki bir grup rejim askerini hazırlıksız yakaladı.
o anlar Muhalif kameralarca kaydedildi;
ıslahhaber
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