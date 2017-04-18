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Esed askerleri böyle vuruldu

Muhalifler Lazkiye'de katil Esed askerlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Esed askerleri böyle vuruldu
Eklenme: 18 Nisan 2017, 20:14

Ahrar'uş Şam füzecisi muhtemelen Lazkiye, Türkmen dağındaki bir grup rejim askerini hazırlıksız yakaladı.

o anlar Muhalif kameralarca kaydedildi; 

ıslahhaber

 
EtiketlerLazkiyeTürkmen dağıAhrar'uş Şam
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 20:14
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