Esed, ABD askerleriyle çatıştı! 100'den fazla ölü

Dün geceden bu yana Fırat'ın doğusunda kıyamet kopuyor. Esed güçlerinin sözde 'SDG' ismini kullanan PYD/PKK karargahına yönelik saldırısı savaş çıkardı. Esed güçleri ile Hizbullah militanlarının PKK karargahına saldırısına ABD askerleri ve YPG cevap verdi. ABD'nin resmi açıklamasında 500'den fazla rejim askerinin katıldığı saldırıda tanklar, toplar ve çoklu roket sistemleri kullanıldı. ABD kaynakları, çıkan çatışmada 100'den fazla Esed ve Hizbullah milisinin öldürüldüğünü açıkladı. Yerel kaynaklar ABD savaş uçaklarının Esed güçlerini vurduğunu bildiriyor.

GECE KIYAMET KOPTU

Türkiye'nin Afrin'e Zeytin Dalı harekâtı sürerken Suriye'nin bir başka noktasından büyük bir çatışma haberi geldi. ABD, işbirliği yaptığı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye Beşşar Esed güçlerinin saldırı düzenlediğini duyurdu. Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan terör karargahına gerçekleşen büyük saldırının ardından taraflar çatışmaya girdi.

ABD ASKERİ DE KARARGAHTAYDI

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan açıklamada Esed yanlısı güçlerin Fırat Nehri’nin 8 kilometre doğusunda bulunan "SDG karargahına" saldırdığı kaydedildi. Saldırının herhangi bir kışkırtma sonucu olmadığı ifade edilen açıklamada saldırı sırasında koalisyona bağlı askerlerin de karargahta bulunduğu belirtildi.

KARŞI SALDIRI İLE PÜSKÜRTÜLDÜLER

Açıklamada “Koalisyon, koalisyon askerlerini ve ortak kuvvetleri savunmak üzere, küresel DEAŞ karşıtı koalisyon misyonuna angaje olan ortaklar, karşı saldırıyı düzenleyenleri püskürtmek üzere saldırı düzenledi” ifadesi yer aldı.

100'DEN FAZLA ESED ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

ABD'nin resmi açıklamasında 500'den fazla rejim askerinin katıldığı saldırıda tanklar, toplar ve çoklu roket sistemleri kullanıldığı belirtildi. Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili çıkan çatışmada 100'den fazla rejim kuvvetinin öldürüldüğünü söyledi. Yerel kaynaklar ABD savaş uçaklarının Esed güçlerini vurduğunu bildiriyor.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Rusya, ABD açıklamasından dakikalar sonra Beşşar Esed güçlerinin öldürülmesini 'saldırı eylemi' olarak niteledi.

ABD İLK KEZ ESED'İN SALDIRISINA UĞRADI

Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütü YPG ile birlikte hareket eden ABD, ilk kez rejim güçlerinin saldırısına uğramış oldu.

ABD, PYD'Yİ BESLİYOR

Bir diğer terör örgütü IŞİD'e karşı YPG'yi destekleyen Washington, bugüne kadar teröristlere sayısı 5 bini aşan TIR dolusu silah gönderdi. Bu silahlardan birçoğu şu an Zeytin Dalı harekâtında Türk askerine karşı kullanılıyor.