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Escort sitelerine büyük darbe!

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 100'ün üzerinde kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

01 Ağustos 2017 Salı 20:16
Escort sitelerine büyük darbe!

İnternet arama motoruna "Samsun escort" yazıldığında operasyona konu internet sitesine yönlendirme yapıldığı belirten açıklamada, "İlimizde sitede ilanı yayınlanan ve kimliği belirlenen 32 eskort şahsa ait ilanın bulunduğu anlaşılmış, eskort sitesi yönetici ve sahipleri ile ilgili yapılan çok yönlü çalışmalar sonucunda N.Ö, İ. Ç. ve N.Ç. isimli şüpheliler tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Açıklamada, saat 06.00'da Samsun ve Mersin'de 10 ekip ve 40 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan operasyonda, Mersin'de bulunan şüpheliler N.Ö, İ.Ç. ve N.Ç'nin yakalandığı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 20:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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