Eşcinseller terör örgütü PKK saflarına katıldı!

Uluslararası Anarşist Özgürlük Taburu , LGBT haklarının Rakka'da savunulması için TQILA adında DAEŞ'e karşı yeni bir alt grubun kuruluşunu ilan etti ve "Rakka'da hilafeti parçalayacağız, ibnelerin gökkuşak renklerini dalgalandıracağız" iddiasında bulundu.

Açıklamada, "TQILA üyeleri, eşcinsellerin dünya genelinde 'hasta' ve 'anormal' denilerek faşist ve aşırıcı güçler tarafından saldırıya uğradığını ve öldürülmesini dehşetle izlemektedir." denildi.

Eşcinsellere yönelik infaz yöntemlerinin eleştirildiği açıklama, "Eşcinsellere özgürlük! Bu ibneler faşistleri öldürecek! Anarşist ve eşçinsel devrim için!" gibi sloganlarla son buldu.