Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eşcinseller PKK'ya katıldı

Uluslararası Anarşist Özgürlük Taburu (IRPGF) PKK/YPG saflarında Rakka'da DEAŞ'e karşı savaştığını bildiren görüntüler yayınlamıştı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:53
Eşcinseller PKK'ya katıldı

Uluslararası Anarşist Özgürlük Taburu , LGBT haklarının Rakka'da savunulması için TQILA adında DEAŞ'e karşı yeni bir alt grubun kuruluşunu ilan etti ve "Rakka'da hilafeti parçalayacağız, ibnelerin gökkuşak renklerini dalgalandıracağız" iddiasında bulundu.

Açıklamada, "TQILA üyeleri, eşcinsellerin dünya genelinde 'hasta' ve 'anormal' denilerek faşist ve aşırıcı güçler tarafından saldırıya uğradığını ve öldürülmesini dehşetle izlemektedir." denildi.

Eşcinsellere yönelik infaz yöntemlerinin eleştirildiği açıklama, "Eşcinsellere özgürlük! Bu ibneler faşistleri öldürecek! Anarşist ve eşçinsel devrim için!" gibi sloganlarla son buldu.

Mepa News

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:53
  1. EŞCİNSELLER
  2. Uluslararası Anarşist Özgürlük
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Balıkları öldüren adama 4 ay hapis!
    1. Balıkları öldüren adama 4 ay hapis!
    2. Bomba iddia: İşte Fatih Terim'in..
    3. Eşcinseller PKK'ya katıldı
    4. Büyük sürpriz! Terim'in yerine kim..
    5. S-400'ler Türkiye'ye ne kazandıracak?
    6. Böyle vicdansızlık ne görüldü ne..
    7. Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev..
    8. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fatih..
    9. S-400’lerle Batı tasallutu bitecek
    10. Dükkanının zeminini bozuk paralarla..
    11. YPG bölgesine uzanan bir tünel bulundu
    12. Osmanlı Padişahlarının mezarları nerede?
    13. Rusya Destek olduğumuz iddiaları yalan
    14. O Albay da öldürüldü...
    15. Skandal ifadeler: Asker anneleri..
    16. İşte Süper Lig'de biten tüm transferler
    17. İşte niyetleri... Parti üyelerinin..
    18. Binlerce çıngıraklı yılanı bir çukurda..
    19. Bir beğeni için neler yapmıyorsunuz ki?
    20. Ukraynalı hackerlar Müslüman öğrenciyi..
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    Erdoğan İslam dünyasını birleştirecekti, biz engel olduk!
    Erdoğan İslam dünyasını birleştirecekti, biz engel olduk!
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı