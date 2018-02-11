Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor

LGBTİ’li sapkınların ahlaksızlıklarının yaygınlaşması ve meşrulaşması için televizyon dizilerini ve sinemaları büyük bir propaganda aracı olarak kullandıkları ortaya çıktı. “Aile Arasında” isimli sinema filmindeki “Behiye Hala” rolü ile tanınan homo oyuncu Ayta Sözeri bir gazeteye verdiği röportajda kirli tezgahı itiraf etti. Söz konusu filmde oldukça makbul bir kişiliği oynayan ve “Trans Birey” kavramını milletimizin benliğine kazımaya çalışan Sözeri, “İnsanların zihin haritası değişti. Kafalarında bir kalıp vardı. İnsanlar gerçekten hayatımızın olduğunu gördü. Hem dizi hem filmden sonra sokakta gördükleri herhangi bir trans bireye merhaba diyorlarsa bu bizim için kazançtır. İnsanın bir isimden ibaret olmadığını, Behiç ya da Behiye olmasının bir önemi olmadığını gösteriyorlar” ifadelerini kullanıyor.

EKRANLAR EN BÜYÜK PROPAGANDA ARAÇLARI!

Ahlaksızlıklarını ve sapkınlıklarını toplumumuza dayatmaya çalışan, bu uğurda her türlü provokatif faaliyete imza atmaktan çekinmeyen LGBTİ’li sapkınlar televizyon dizileri ve sinema aracılığıyla büyük bir propaganda faaliyeti yürütüyor. Beyaz perdeyi ve televizyon ekranlarını kendi kirli emelleri için kullandıklarını da bizzat LGBTİ’li sapkın oyuncular itiraf ediyor. Türk milletinin ahlaki değerlerini hiçe sayan televizyon dizilerinin senaryosunu kaleme alan Gülse Birsel’in “Aile Arasında” isimli filmindeki “Behiye Hala” rolüyle ünlenen homo oyuncu Ayta Sözeri, Cumhuriyet gazetesinden Çağnur Öztürk’e verdiği röportajda toplumun şuur kodlarıyla nasıl oynadıklarını tek tek anlatıyor. Öztürk’ün, canlandırdığı karakterle ilgili sorusuna çarpıcı cevaplar veren Sözeri; sinema ve televizyon dizilerinde rol almalarının kendileri için büyük önem arz ettiğini belirtiyor ve sözlerinin devamında şunları ifade ediyor, “İnsanların zihin haritası değişti. Kafalarında bir kalıp vardı. İnsanlar gerçekten hayatımızın olduğunu gördü. Hem dizi hem filmden sonra sokakta gördükleri herhangi bir trans bireye merhaba diyorlarsa bu bizim için kazançtır. İnsanın bir isimden ibaret olmadığını, Behiç ya da Behiye olmasının bir önemi olmadığını gösteriyorlar.”

HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEKLERMİŞ!

LGBTİ’li sapkınlar olarak anlaşılmaya başladıklarını da iddia eden Sözeri, “Önemli olan her yerde mücadele edebilmek. İnsanların dinlediğini ve anladığını hissedebiliyorum artık. Bir şeyler söyleyebiliyorum ve anlaşılabiliyorum artık demek güzel” ifadelerini kullanıyor. Bu tarz rollerde oynamalarının kendileri için büyük önem taşıdığını da söyleyen Sözeri, “Bunlarla beraber insanlar gerçekten hayatımız olduğunu gördü. Herkes gibi yaşadığımızı, nefes aldığımızı, dertlerimizin olduğunu, mutlu olduğumuzu, aslında hepimizin ‘ya gel efkarlandım, gel şunu yapalım mı?yı’ bizlerin de yapabildiğini gördü. Böyle şeyler değişti kafalarında. Çok şeyi değiştirebiliriz. Sokaklardan binalara kadar. Her şeyi değiştirme gücümüz var” diyor.