Esad'ın karısı vatandaşlıktan atılabilir

Münübe Yılmaz
Suriye'de gerçekleştirdiği kimyasal saldırı ile dünyanın gündemine oturan bebek katili Esed'in karısı Esma Esad'ın İngiliz vatandaşlığından çıkartılabileceği açıklandı.
İngiltere doğumlu olan Esma Esad, kocası Beşar Esad'ın Suriye'de kimyasal silah kullandığı katliamı desteklediğinden dolayı İngiltere vatandaşlığından çıkartılma uyarısı aldı. Liberal Demokratlar'ın sözcülerinden olan Tom Brake, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Rusya'ya, Suriye'de gerçekleşen katliamı durdurması konusunda çağrıda bulunduğunu hatırlatarak " İngiliz hükümeti de Esma Esad'a, Suriye'de geçekleşen vahşete taraf olmaması konusunda uyarıda bulunacaktır" dedi.2012 yılından bu yana Avrupa'ya seyehatı yasaklanan Esma Esad'ın, 2020 yılında İngiliz pasaportunun kullanım süresi sona erecek. İngiliz hükümeti Esma Esad'ın, Suriye'deki katliamda Suriye rejimini desteklemesini kınayarak, Esed'in çok yakında İngiliz vatandaşlığından çıkartılarak pasaportunun iptal edileceğini ifade etti.Esma Esad'ın babası Fawaz Akhraş'ın ise, hala Londra'da kalp cerrahlığı yaptığı biliniyor.