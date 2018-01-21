Esad İdlib’deki kritik üssü ele geçirdi
Suriye ordusunun, İdlib vilayetindeki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’nü ele geçirdiği bildirildi. Üs, El Kaide bağlantılı çatı örgüt Tahrir el-Şam’ın elindeydi.21 Ocak 2018 Pazar 02:58
Haberi Suriye devlet televizyonu ve Suriye ordusunun müttefiği Lübnan merkezli örgüt Hizbullah duyurdu.
Lübnan merkezli haber sitesi El Masdar, böylece, Suriye rejim güçlerinin, İdlib’deki operasyonun ilk hedefini gerçekleştirdiğini aktardı.
Bir ay önce başlayan operasyonda 150 kasaba ve köy, El Kaide bağlantılı Tahrir el-Şam’ın elinden alındı.
Cihatçı gruplar, Ebu Zuhur Üssü’nü 2015 yılında ele geçirmişti. Ebu el-Zuhur Üssü, İdlib vilayetinden geçen Şam-Halep arasındaki yolun güvenliğini sağlamak açısından stratejik öneme sahip.