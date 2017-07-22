Es-Es pas ve şut çalıştı

Eskişehirspor, 2017-2018 sezonu çalışmalarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Yaklaşık 90 dakika süren antrenman düz koşu ile başladı. İstasyon, pas ve şut çalışmalarını ile devam eden antrenman, soğuma koşuları ve core ile son buldu.

Öte yandan Eskişehirspor’u Koruma Derneği (ESKOD) Yönetim Kurulu Üyeleri, Eskişehirspor’a bir ziyarette bulundu. Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu ve yeni yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulunan ESKOD üyeleri, ardından ziyaretlerini sonlandırdı.