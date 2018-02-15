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Erzurum’un Horasan ilçesinde 50 kaçak göçmen yakalandı

Horasan ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna bırakılan 50 kaçak göçmen E-80 karayolunda yürürken polis tarafından durduruldu. Kaçak göçmenlerin İstanbul diye Erzurum’a bırakıldıkları anlaşıldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:17
Erzurum’un Horasan ilçesinde 50 kaçak göçmen yakalandı

E-80 karayolu kenarından Köprüköy istikametine doğru toplu halde yürüyen kişileri gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Karayoluna gelen polis ekipleri 50 kişinin yurda kaçak yollarla giriş yaptığını tespit etti. Yapılan kimlik kontrolünde şahısların Afgan uyruklu olduğu belirlendi.

Horasan’a 5 kilometre uzaklıkta indirilen 50 kaçak göçmenin çalışmak için İstanbul’a gitmek istedikleri ve kamyon şoförünün ’İstanbul burası’ diyerek göçmenleri Horasan’a bıraktığı öğrenildi.

Horasan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolü yapılan 50 Afgan uyruklu kaçak göçmenin ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:17
  1. Erzurum
  2. Horasan
  3. polis

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