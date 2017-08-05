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Erzurumspor'da 2 yıllık imza atıldı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe'nin stoperi 26 yaşındaki Lokman Gör'ü kadrosuna kattı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:39
Erzurumspor'da 2 yıllık imza atıldı!

Lokman Gör, mavi-beyazlı kulübün tesislerinde asbaşkan Ünsal Kıraç, sportif direktör Zafer Demir ile bazı yöneticilerin hazır bulunduğu imza töreninde, iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Kıraç, yaptığı açıklamada, deneyimli futbolcuyu kadrolarında görmekten mutlu olduklarını belirterek, Lokman'a Erzurumspor'da başarılar diledi.

Lokman Gör ise "Geçen sezon Göztepe'de üçüncü şampiyonluğumu yaşadım. Dördüncü şampiyonluğumu Erzurum'da yaşamayı arzu ediyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 18:39
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