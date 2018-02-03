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Erzurumspor-Çaykur Rizespor ile berabere kaldı

Spor Toto 1.Lig'in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 23:36
Erzurumspor-Çaykur Rizespor ile berabere kaldı

Spor Toto 1.Lig'in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golünü 61. dakikada Christian Bekamenga kaydetti. Çaykur Rizespor'un golü ise 90. dakikada Vedat Muric'den geldi.

Bu sonuçla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 26, Çaykur Rizespor'un 38 puana yükseldi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Acka, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Abdulkadir Özdemir), Burhan Eşer (Dk. 90 Metin Yüksel), Bekamenga (Dk. 84 Alperen Bektaş), Erman Bulucu, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Lokman Gör, Scuk, Erhan Çelenk

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Ramos, Mehmet Uslu, Robin Yalçın (Dk. 46 Abdullah Durak), Recep Niyaz, Galip Güzel (Dk. 67 Turgut Doğan Şahin), Saadane, Samudio, Özgür Çek (Dk. 62 Süleyman Koç), Orhan Ovacıklı, Vedat Muric

Goller: Dk. 61 Bekamenga (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90 Vedat Muric (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Vedat Muric, Dk. 62 Abdullah Durak, Dk. 73 Recep Niyaz (Çaykur Rizespor), Dk. 77 Hakan Arslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 23:36
  1. Spor Toto 1.Lig'in 20. haftası
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  3. Çaykur Rizespor

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