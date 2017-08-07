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Erzurum'daki orman yangını çıktı

Oltu ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün başlayıp kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 3 gündür söndürülemeyen yangın sebebiyle belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, gönüllü vatandaşlar yardıma çağrıldı

07 Ağustos 2017 Pazartesi 18:18
Erzurum'daki orman yangını çıktı

Erzurum'un Oltu ilçesinde önceki gün çıkan orman  yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

    İlçenin Yukarıçamlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün henüz  belirlenemeyen nedenle başlayan ve dün kontrol altına alınan yangın, arazinin  engebeli olması, ulaşımda güçlük yaşanması ve rüzgarın etkisiyle tamamen  söndürülemedi.

   Özellikle rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyüp geniş alana yayılan  yangına, Oltu Orman İşletmesi Yangın Söndürme ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum  Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince müdahale ediliyor.

    Ekiplerin, arazinin engebeli ve ulaşımın olmaması nedeniyle iş  makineleriyle 4 kilometrelik yol açılarak güçlükle müdahale ettiği yangına  müdahale için Oltu Kaymakamlığınca belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla  gönüllü vatandaşlar yardıma çağrıldı.

   Çağrı üzerine Oltu Belediyesi önüne gelen bazı vatandaşlar, yangına  müdahale etmek için belediyece tahsis edilen minibüslerle bölgeye götürüldü.

    Bölgedeki ekipler ve gönüllü vatandaşlar, 3 gündür söndürülemeyen  yangını söndürmeye çalışıyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 18:18
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