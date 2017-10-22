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Erzurum’da üniversiteli kız, yurt odasında ölü bulundu

Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören 2. sınıf öğrencisi, yurt odasında ölü bulundu.

22 Ekim 2017 Pazar 08:43
Erzurum’da üniversiteli kız, yurt odasında ölü bulundu

19 yaşındaki Gül Meral'in anoreksiya hastalığı yüzünden hayatını kaybettiği ileri sürüldü. 

Olay dün saat 21. 30 sıralarında Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan Aziziye Kız Yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisi Gül Meral, oda arkadaşı E.S. tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

Meral'i uyandıramayan E.S., durumu güvenliğe bildirdi. Yurda çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Meral’in hayatını kaybettiği belirlendi. 40 kilo civarında olduğu belirtilen Gül Meral'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi ardından Meral'in cenazesi, ailesinin yaşadığı Erzincan'a gönderildi.

Gül Meral yarın Erzincan'da öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığında toprağa verilecek.

ANOKRESİYA NEDİR?

Anoreksiya Nervoza, özellikle genç kadınlarda görülebilen, yemek yememek, çok az uyumak, buna rağmen çok aktif olmakla beliren psikolojik bozukluk. Bu hastalık genellikle ergenlik döneminde, nadiren de erişkin çağında başlar.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 08:43
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