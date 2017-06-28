Erzurum’da trafik kazası: 8 yaralı
Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.28 Haziran 2017 Çarşamba 13:49
Alınan bilgiye göre, Erzurum - Aşkale Karayolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 34 DM 8699 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahaline sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.