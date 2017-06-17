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Erzurum'da terör operasyonu: 1 şehit!

Erzurum’un Şenkaya ilçesi kırsalında sürdürülen terör operasyonunda, 1 uzman çavuş şehit oldu, 3 terörist öldürüldü.

17 Haziran 2017 Cumartesi 15:21
Erzurum'da terör operasyonu: 1 şehit!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda bugün Şenkaya Çamlıalan kırsalında PKK'lı terörislerle temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.

1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Çatışmada yaralanan bir uzman çavuş Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan uzman çavuş burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit düştü.

Bölgede 1 Kanas, 1 bixi, 1 kalaşnikof marka silah ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi bulundu.

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 15:21
  1. Erzurum
  2. PKK
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