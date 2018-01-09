Erzurum'da termometreler -25 dereceyi gösterdi

Erzurum’da soğuk hava nedeniyle şadırvanlar, süs havuzları ve araçlar buz tuttu. Vatandaşlar uzun süre araçlarının camlarındaki buzları çözmeye çalıştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Bölgede bugün en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere Erzurum’da 20, Ardahan’da 18, Kars’ta 17, Ağrı’da 11, Iğdır’da 4, ve Erzincan’da 9 derece olması bekleniyor.